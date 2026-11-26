Президент Финляндии Александр Стубб не рассчитывает на завершение конфликта на Украине до конца 2026 года и призвал готовиться к тяжёлой зиме. По его оценке, Киеву потребуется дополнительная помощь в укреплении противовоздушной обороны, защите энергетической инфраструктуры и финансировании.

«Закончится ли конфликт к концу года? Я так не считаю. Поэтому нам нужно готовиться к тяжёлой зиме на Украине», — заявил финский лидер в интервью журналисту Bloomberg Оливеру Круку на полях конференции Slush в Хельсинки 18 ноября.

Стубб считает, что подготовка к холодам должна включать поддержку украинской ПВО, энергетических объектов и финансовой системы. При этом он выразил осторожный оптимизм относительно перспектив мирных переговоров, отметив, что для достижения соглашения необходимы постоянная дипломатическая работа и чёткая повестка.

О сложностях предстоящего отопительного сезона ранее говорил и Владимир Зеленский. 21 ноября украинский лидер признал, что стране будет непросто пережить зиму.

Ещё более тревожный сценарий описал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский. 10 ноября он предупредил, что Киев, Харьков и Одесса могут стать непригодными для жизни, если этой зимой не удастся договориться о прекращении огня. Это оценка самого военнослужащего, а не подтверждённый прогноз развития событий.

Ранее Life.ru рассказывал о возможном гуманитарном кризисе на Украине предстоящей зимой. Эксперты, опрошенные CNN, связывали риски с повреждениями энергетической инфраструктуры, перебоями с электричеством и проблемами с отоплением.