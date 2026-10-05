Стуббу на заметку: Путин напомнил о веках без границ между славянами и финно-уграми

Славянские и финно-угорские народы на протяжении веков жили рядом практически без конфликтов. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, которая прошла в День учителя.

Глава государства сослался на данные археологических исследований. По его словам, специалисты рассказывали ему, что раскопки свидетельствуют о преимущественно мирном сосуществовании славянских и финно-угорских племён.

«Раскопки показывают, что угро-финские и славянские племена почти не воевали друг с другом практически. Жили в полном согласии», — сказал Путин.

Президент связал этот исторический пример с темой сохранения национальных культур и языков народов России. Он подчеркнул, что развитие такой самобытности не противоречит общему единству страны и её образовательного пространства. По словам Путина, изучение родных языков, культуры и истории, напротив, помогает показывать, как формировалось единство народов России на протяжении столетий.

«Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки. Будем показывать, что это единство народов Российской Федерации, оно сложилось и складывалось веками», — отметил президент.

Напомним, Владимир Путин в День учителя провёл встречу с лучшими педагогами России. На мероприятии собрались лауреаты и победители всероссийских профессиональных конкурсов. Президент поздравил учителей с праздником и отметил значение их работы для будущего страны. В ходе встречи обсуждались вопросы образования, сохранения культурных традиций и роли педагогов в воспитании молодёжи. Путин также подчеркнул важность уважения к родному языку, истории и многонациональному наследию России.