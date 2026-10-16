Студент из КНР пришёл на лекцию в МГУ в форме японской армии

Студент третьего курса исторического факультета МГУ по фамилии Чэнь пришёл на занятие по истории Японии в форме японской армии времён Второй мировой войны и принёс военный флаг с расходящимися от красного солнца лучами. Об этом сообщает Mash.

По словам однокурсников, молодой человек демонстрировал военный головной убор, а также регулярно пытался обучать окружающих японскому языку и призывал их общаться на нём. После инцидента от студента потребовали публичных извинений. Жалобы, как утверждается, направили в учебный отдел университета и посольство Китая.

История вызвала возмущение и в китайских социальных сетях. Пользователи осудили действия студента из-за исторического значения символики, связанной с японской армией периода Второй мировой войны.

Флаг с красным солнцем и расходящимися лучами использовался вооружёнными силами Японии до её капитуляции в 1945 году. В Китае он ассоциируется с японской оккупацией и военными преступлениями, в том числе массовыми убийствами мирных жителей. В Китае публичное прославление агрессивных войн может повлечь юридические последствия: соответствующие положения законодательства были введены в 2018 году.

Ранее российское посольство в Токио заявило о недопустимости использования японских журналистов для получения закрытых сведений на территории РФ. Соответствующую позицию российская сторона довела до главы Европейского департамента МИД Японии Кимитакэ Накамуры на фоне задержания корреспондента «Хоккайдо Симбун» по подозрению в шпионаже.