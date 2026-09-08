Геймер из Омска освоил БПЛА благодаря опыту в играх: теперь он управляет боевым дроном

Студент ОмГТУ Алексей Смирнов взял академический отпуск и отправился служить по спецконтракту в войсках беспилотных систем. После обучения он готовится к выполнению боевых задач, передаёт канал «Герои спецоперации Z».

Алексей Смирнов — студент Омского политехнического университета (ОмГТУ), служит на спецконтракте в войсках беспилотных систем. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

По словам Смирнова, управление дроном далось ему легко благодаря увлечению компьютерными играми. Во время подготовки он также осваивал военные навыки, включая маскировку позиции и сохранение беспилотника в случае непопадания в цель.

Главной мотивацией для военнослужащего остаётся результат работы.

«Когда ты достигаешь цели и слышишь хлопок, что ты попал, и всё удачно. Ну, как-то аж прям бодрит, мотивирует», — рассказал он.

Ранее студент Российского университета транспорта с позывным Фил подписал контракт и отправился служить оператором-сапёром в 71-й отдельный полк Войск беспилотных систем. По словам военнослужащего, решение было осознанным, а пример отца, который ранее добровольно отправился на фронт, стал одним из главных факторов.