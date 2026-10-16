Студент угрожал расправой преподавателю в Иркутском техникуме

В Иркутской области 21-летний студент устроил скандал во время занятий и начал угрожать преподавателю расправой. На место вызвали полицию, однако молодой человек попытался скрыться. Его задержал сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в региональном управлении МВД.

В Иркутской области пьяный студент угрожал преподавателю расправой. Видео © Telegram / МВД38

Действия разворачивались в Иркутском аграрном техникуме в селе Оек. Молодой человек вступил в перепалку с педагогом, после чего ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство правоохранителей.

При задержании у студента заметили признаки опьянения. При этом никаких опасных предметов у него не обнаружили. Полицейские также выяснили, что ранее он уже привлекался к ответственности за употребление запрещённых веществ. Он признался, что «‎нагрубил учителю и отказался выйти из аудитории».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

К разбирательству подключилась прокуратура Иркутского района. Надзорное ведомство проверит, насколько безопасные условия созданы для преподавателей и учащихся, в том числе несовершеннолетних. Прокуратура также взяла на контроль ход полицейской проверки.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании бывшего студента техникума в Архангельске, напавшего с ножом на преподавателей. Суд отправил молодого человека под арест на два месяца. На допросе он частично признал вину и утверждал, что хотел лишь припугнуть педагогов.