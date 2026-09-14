Студент вынес из московской квартиры Rolex и миллионы под видом «обыска»

Первокурсник петербургского вуза получил четыре года условно за участие в краже из московской квартиры, откуда во время поддельного «обыска» вынесли деньги, дорогие часы и украшения более чем на 33 млн рублей. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомился ТАСС.

По материалам дела, преступная схема начиналась с обычного звонка. Собеседники представлялись сотрудниками маркетплейсов, а после получения персональных данных переключались на роли работников «Госуслуг», Минцифры, Росфинмониторинга и других структур.

Жертв запугивали возможным уголовным делом за якобы помощь экстремистским организациям. Затем сообщали, что в квартире необходимо провести «обыск», для которого хозяева должны предоставить доступ к жилью и покинуть его.

Так произошло и с семьёй, живущей на Береговой улице. Несовершеннолетнего убедили передать ключи от квартиры и магнитный пропуск в ЖК, а также сделать так, чтобы во время визита «правоохранителей» дома никого не было.

В квартиру приехал студент Тимофей Ежов. С собой у него были монтировка и болгарка, которыми он вскрыл сейфы. Оттуда пропали $42 тысячи, часы Rolex Datejust, Vacheron Constantin и Breguet, а также драгоценности. Общий ущерб оценили в 33,761 млн рублей.

Похищенное Ежов успел передать другим участникам схемы. Самого студента задержали, ещё четверых предполагаемых соучастников объявили в розыск.

Ежов признал вину и раскаялся. По его словам, выполнять поручения мошенников его заставили после того, как получили на него компромат. Суд учёл эти обстоятельства и назначил четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Похожая схема с «обыском» сработала в Москве буквально несколько дней назад. 23-летнего москвича мошенники убедили оставить ключ от квартиры под ковриком и уйти вместе с матерью. Пока хозяев не было, сообщница аферистов проникла внутрь, вскрыла сейф болгаркой и забрала деньги, украшения и коллекционные монеты более чем на 13 млн рублей.