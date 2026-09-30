Студентов на Украине начнут отчислять за провал военной подготовки

С 1 октября на Украине студентов начнут отчислять из вузов за провал дисциплины «Основы национального сопротивления». Новое правило касается учащихся, которые получают профессиональное предвысшее или высшее образование на дневной либо смешанной форме обучения. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

Теперь изучение и сдача курса станут обязательными для студентов независимо от выбранной специальности. От экзамена освободят тех, кто уже проходил военную службу или сдавал такую дисциплину во время предыдущего образования.

Программа включает теоретическую и практическую части. В частности, студенты должны получить навыки обращения со стрелковым оружием и ведения огня.

Ранее сообщалось, что на Украине студентов с отсрочкой от мобилизации начали призывать в ВСУ из-за прогулов. Один из таких случаев произошёл в Закарпатье. Студент имел бронь по украинскому законодательству, однако прогулы стали причиной её утраты и последующей мобилизации.