Студентов заманивают фальшивой подработкой ради банковских данных

Фальшивые вакансии для студентов стали прикрытием для схемы, в которой соискателя сначала «нанимают», а затем под видом оформления зарплатной карты отправляют на фишинговый сайт. На это обратили внимание эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта, передаёт РИА «Новости».

Аферисты публикуют объявления в социальных сетях и городских каналах, предлагая подработку на несколько часов в день. Вакансии маскируют под обычную удалённую занятость: набор текста, модерацию карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Дальше схема строится уже вокруг банковских данных. Кандидату проводят дистанционное собеседование, после которого сообщают о приёме на работу. Затем ему предлагают оформить корпоративную зарплатную карту — якобы обязательное условие трудоустройства — и дают ссылку.

В итоге страница оказывается фишинговой, а введённые на ней персональные сведения и банковские реквизиты позволяют похитить деньги со счёта. По данным «Мошеловки», полученные счета также могут включаться в дропперские цепочки. Эксперты предупреждают о другой детали подобных предложений: настоящий работодатель не должен требовать от кандидата оплатить залог за материалы, доступ к рабочим базам или обязательное обучение. Не стоит также соглашаться на «тестовые переводы» со своей банковской карты.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали использовать банковские счета посторонних как промежуточное звено в своих схемах обмана покупателей. Они размещают объявления о продаже товаров или услуг и отправляют заинтересованным клиентам реквизиты человека, который не имеет отношения к сделке. Покупатель переводит деньги, думая, что оплачивает покупку. Получатель, не подозревая, что деньги пришли от мошенников, переводит их по указанным реквизитам. В итоге преступники получают деньги, покупатель остаётся ни с чем, а случайный владелец карты невольно становится участником схемы.