Студенту из Пензы грозит до 20 лет лишения свободы за поджог полицейской машины

Студента Пензенского государственного университета задержали в Барнауле после поджога служебного автомобиля возле отдела полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Студент устроил поджог машины ППС. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным ведомства, 19-летний молодой человек вступил в переписку с неизвестными в одном из мессенджеров. Они убедили его приехать в Барнаул под предлогом помощи спецслужбам в поимке преступника. Сотрудники полиции оперативно потушили автомобиль и задержали студента. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу, а организаторов преступления устанавливают.

По словам Волк, студенту может грозить до 20 лет лишения свободы. Она также напомнила о статье 31 УК РФ, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности при добровольном и окончательном отказе от доведения преступления до конца.

Ранее в Оренбурге сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт и задержали 24-летнего местного жителя при попытке уничтожить служебный транспорт. Молодой человек действовал по указанию куратора за обещанное финансовое вознаграждение. Прибыв к зданию силового ведомства, фигурант облил служебный автомобиль заранее купленной легковоспламеняющейся жидкостью. Довести план до конца и устроить поджог злоумышленник не успел — его оперативно задержали на месте преступления.