Студенты поборются за автобус для своего вуза в новой бильярдной лиге «Родина»

Университетские команды смогут выиграть автобус для своего вуза в первом сезоне Студенческой лиги бильярдного спорта «Родина». Новую организацию представили 30 октября на Международном форуме студенческого спорта «Буря» в Москве, сообщила пресс-служба группы «Родина».

Участвовать в соревнованиях смогут студенты с разным уровнем подготовки, включая новичков. Организаторы планируют выстроить систему регулярных турниров — от межвузовских встреч до всероссийского финала.

Первый сезон стартует в феврале 2027 года. До конца апреля в федеральных округах пройдут отборочные соревнования, а 14–16 мая победители встретятся в Доме русского бильярда «Москва». В суперфинале выступят 40 спортсменов.

Автобус станет главным призом командного первенства. Победителям личного зачёта вручат сертификаты на приобретение бильярдного оборудования для университетов.

Учредителями лиги выступили Федерация бильярдного спорта России, Российский студенческий спортивный союз и МИРЭА — Российский технологический университет. Организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.

«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — сказал Гатиятов.

По данным организаторов, бильярдная лига стала 40-й студенческой спортивной лигой в России. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки и Минспорта.

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