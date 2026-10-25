Российские военные поразили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-30СМ2 и «Герани» поразили два украинских морских дрона в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ

Согласно информации ведомства, боевой самолёт Су-30СМ2 нанёс удар по одному из морских дронов ВСУ. Второй катер, оборудованный для размещения FPV-беспилотников, поразили с помощью «Герани».

Минобороны также опубликовало видеозаписи на которых запечатлено поражение обеих целей. Точное место проведения операции и другие её обстоятельства не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении ещё одного украинского безэкипажного катера силами Черноморского флота. Об операции, проведённой в акватории Чёрного моря, 17 октября рассказали в Минобороны России. В ведомстве подтвердили поражение морского беспилотника ВСУ, не уточнив подробностей.