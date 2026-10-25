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Опубликовано 25 октября, 11:25

Су-30СМ2 и «Герани» поразили два украинских морских дрона в Чёрном море

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-30СМ2 и «Герани» поразили два украинских морских дрона в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ

Согласно информации ведомства, боевой самолёт Су-30СМ2 нанёс удар по одному из морских дронов ВСУ. Второй катер, оборудованный для размещения FPV-беспилотников, поразили с помощью «Герани».

Минобороны также опубликовало видеозаписи на которых запечатлено поражение обеих целей. Точное место проведения операции и другие её обстоятельства не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении ещё одного украинского безэкипажного катера силами Черноморского флота. Об операции, проведённой в акватории Чёрного моря, 17 октября рассказали в Минобороны России. В ведомстве подтвердили поражение морского беспилотника ВСУ, не уточнив подробностей.

Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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