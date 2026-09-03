Субианто призвал ЕАЭС ускорить запуск зоны свободной торговли с Индонезией

Индонезия рассчитывает, что соглашение о свободной торговле с ЕАЭС заработает в ближайшее время, и призывает всех участников союза поскорее пройти внутренние процедуры ратификации. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал президент страны Прабово Субианто.

По его словам, парламент Индонезии уже одобрил документ.

«Индонезия завершила процесс парламентского утверждения этого соглашения, в прошлом июле это соглашение было ратифицировано», — сообщил он.

Субианто акцентировал внимание на том, что Индонезия нацелена на скорейшее вступление достигнутых соглашений в законную силу и рассчитывает на их немедленную практическую реализацию.

Он обратился к другим участникам объединения с просьбой оперативно завершить формальности. По словам главы государства, это позволит быстрее воспользоваться преимуществами сделки.