Субо заявил о госпитализации Mellstroy с инфарктом

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, якобы попал в больницу с инфарктом. Об этом заявил блогер Субо.

По словам Субо, проблемы со здоровьем у Бурима возникли на фоне сильного стресса. Он утверждает, что сейчас Mellstroy проходит лечение в больнице. Субо также говорил, что стример должен был выйти на связь ночью на 2 октября.

Накануне в Сети обсуждали возможное задержание Mellstroy после того, как он заявил, что его якобы нашла полиция по запросу Казахстана. Однако Агентство по финансовому мониторингу Казахстана не подтвердило задержание Бурима. В ведомстве уточнили, что его статус не изменился — блогер остаётся в международном розыске.

Казахстанские правоохранители разыскивают стримера по делу о продвижении онлайн-казино. Ещё в ноябре 2025 года Life.ru сообщал, что за помощь в поисках Mellstroy в Казахстане объявили вознаграждение. Суд также заочно санкционировал его арест.

Совсем недавно у Бурима возникли и новые проблемы со стриминговыми площадками: в сентябре Twitch вновь заблокировал канал Mellstroy спустя месяц после снятия многолетнего бана. Причиной платформа назвала нарушение правил сообщества.