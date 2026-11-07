Арбитражный суд Краснодарского края арестовал часть нефтяного груза с повреждённого танкера Aframax Rio, ограничив стоимость имущества суммой 239,6 млн рублей. Обеспечительные меры приняты по заявлению ФГБУ «Морспасслужба», которое добивается выплаты 753,84 млн рублей за проведение спасательной операции. Это следует из определения суда.

«Наложить арест на уцелевший груз: сырая нефть сорта Siberian Light, принадлежащий компании «КРЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ Л.Л.С.» (номер в Коммерческом реестре 1847131, Объединенные Арабские Эмираты), перевозимый на танкере «AFRAMAX RIO» (ИМО 9273844, флаг: Либерия) на основании коносамента № 1, № 2 от 03.10.2026 г. из г. Новороссийск Российской Федерации в Республику Индия в пределах суммы 239 604 920,20 рублей.», — говорится в определении.

Морспасслужба объяснила необходимость обеспечительных мер риском вывоза груза за пределы России. Часть нефти уже перегрузили на танкер Daphne V, который должен принять груз с аварийного судна и выйти в море. Суд счёл, что без ареста имущества исполнение будущего судебного решения может оказаться затруднено или вовсе невозможно.

При этом ведомство просило не только арестовать нефть, но и запретить таможне, капитану порта Новороссийск и пограничной службе оформлять выход Daphne V из порта. Эту часть заявления суд отклонил. Морспасслужба не доказала, что танкер принадлежит компании Crest Oil Trading L.L.C. или находится в её фрахтовании. По мнению суда, ограничение передвижения судна могло бы затронуть интересы его владельца и коммерческого оператора.

В определении также указано, что Морспасслужба оценила спасённый груз в 7,5384 млрд рублей и рассчитывает получить вознаграждение в размере 10% от этой суммы — 753,84 млн рублей. Однако на момент обращения в суд компания-владелец нефти не оплатила выставленный 20 октября первый счёт за спасательные работы. Суд обязал Морспасслужбу подать иск о взыскании задолженности до 17 ноября включительно. Если ведомство не обратится в суд в установленный срок, предварительный арест груза отменят.

Ранее Life.ru писал, что танкер «Афрамакс Рио», подвергшийся атаке безэкипажных катеров у побережья Сочи в октябре, получил сквозные повреждения двух резервуаров. Из-за скопившейся внутри нефтеводяной смеси возникла угроза масштабного загрязнения Чёрного моря. Согласно судебным материалам, повреждены балластный танк № 4 и грузовой танк № 6 по правому борту. При этом на судне находилось около двух тысяч кубометров нефтеводяной смеси. Для предотвращения возможного загрязнения моря место стоянки танкера окружили боновыми заграждениями.