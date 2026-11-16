В Москве бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота приговорили к 11 годам колонии строгого режима за коррупцию. Помимо лишения свободы, осуждённому назначили штраф в размере 26,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 26,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как установили следствие и суд, в июле 2019 года чиновник получил незаконное вознаграждение от коммерческой организации. Причём взятку передали не деньгами, а недвижимостью — квартирой и машино-местом в Москве.

Взамен представитель Росморречфлота обеспечивал компании общее покровительство и благоприятное отношение при исполнении служебных обязанностей. В частности, речь шла об утверждении подготовленных организацией оценок уязвимости объектов и планов обеспечения транспортной безопасности.

Стоимость полученной недвижимости, по ранее опубликованным материалам расследования, превышала 8,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Суд признал экс-сотрудника ведомства виновным и назначил ему длительный срок заключения. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить многомиллионный штраф.