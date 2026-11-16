Суд дал 11 лет экс-замглавы управления Росморречфлота по делу о коррупции
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В Москве бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота приговорили к 11 годам колонии строгого режима за коррупцию. Помимо лишения свободы, осуждённому назначили штраф в размере 26,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 26,5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
Как установили следствие и суд, в июле 2019 года чиновник получил незаконное вознаграждение от коммерческой организации. Причём взятку передали не деньгами, а недвижимостью — квартирой и машино-местом в Москве.
Взамен представитель Росморречфлота обеспечивал компании общее покровительство и благоприятное отношение при исполнении служебных обязанностей. В частности, речь шла об утверждении подготовленных организацией оценок уязвимости объектов и планов обеспечения транспортной безопасности.
Стоимость полученной недвижимости, по ранее опубликованным материалам расследования, превышала 8,5 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Суд признал экс-сотрудника ведомства виновным и назначил ему длительный срок заключения. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить многомиллионный штраф.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский получил 12 лет колонии строгого режима за взятки. По материалам дела, экс-чиновник получил от предпринимателей 62 миллиона рублей, а передачу ещё 103 миллионов пресекли правоохранители. После оглашения приговора Герштанский заявил, что продолжит добиваться отправки на специальную военную операцию.