Суд вынес приговор четырём фигурантам дела о нападении на съёмочную группу «Известий» во время тренинга коуча Юлии Ивлиевой. Один из осуждённых получил три года лишения свободы, остальным назначили принудительные работы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Наиболее суровое наказание назначили Олегу Павлюкевичу — три года лишения свободы. Арсена Шаруду приговорили к двум годам и восьми месяцам принудительных работ, Сергея Рагозина — к двум годам и четырём месяцам, а Олега Коплакова — к одному году и восьми месяцам.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, постановив солидарно взыскать с осуждённых 92 тысячи рублей. Также фигурантов обязали выплатить журналистам компенсацию морального вреда — по 300 тысяч рублей каждому.