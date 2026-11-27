Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о передаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого немецкие правоохранители подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Дело направили на повторное рассмотрение, поэтому вопрос об экстрадиции пока остаётся открытым. Об этом сообщила юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнёры», представляющая интересы украинца.

Апелляционная инстанция сочла преждевременными выводы суда первой инстанции, который в сентябре разрешил передать Журавлёва немецким властям. Теперь хорватским судьям предстоит получить от Германии дополнительные разъяснения по поводу двух европейских ордеров на арест, юридической квалификации предполагаемых преступлений и пределов уголовного преследования.

Решение об отмене экстрадиции было принято 23 ноября, а известно о нём стало 27 ноября. Защита назвала исход рассмотрения своей апелляции важным процессуальным результатом, однако признала, что окончательно вопрос о передаче подзащитного Германии не решён.

Журавлева задержали в Хорватии 19 августа 2026 года по запросу немецких правоохранительных органов. До этого он уже оказывался в поле зрения следствия: в 2025 году украинца задерживали в Польше, но местный суд отказался выдавать его Германии и распорядился освободить.

Немецкое следствие считает Журавлёва причастным к операции по подрыву газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. В рамках расследования предполагается, что диверсию осуществила группа украинских водолазов, использовавшая арендованную яхту «Андромеда».

Ранее Life.ru писал, что Владимира Журавлёва задержали в Хорватии во время съёмок голливудского фильма, сюжет которого оказался связан с историей подрыва «Северных потоков». Украинец работал консультантом картины, когда немецкий запрос на его задержание привёл к аресту.