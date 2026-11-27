В Германии 1 и 2 декабря продолжатся слушания по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Высший земельный суд Гамбурга планирует допросить очевидцев передвижения яхты «Андромеда», а также криминалистов, исследовавших телефон и часы обвиняемого.

На заседание 1 декабря пригласили двух свидетелей из Швеции. Предполагается, что они видели «Андромеду» в порту Сандхамн, который, по версии немецкого следствия, входил в маршрут группы, причастной к диверсии.

В тот же день суд заслушает двух сотрудников криминальной полиции. Один из них изучал расстояния между местами стоянок яхты и точками, где произошли взрывы. Другая сотрудница проверяла сведения о гостиницах, в которых останавливались предполагаемые водители, перевозившие участников экипажа.

На 2 декабря назначен допрос ещё одного очевидца. Он, как ожидается, расскажет о встрече с «Андромедой» в польском Колобжеге. Кроме того, перед судом выступит криминалист, занимавшийся исследованием мобильного телефона обвиняемого.

Отдельное внимание уделят электронным часам Garmin, предположительно принадлежавшим фигуранту. Следователи намерены представить результаты изучения устройства и сведения, связанные с установлением личности обвиняемого. Также суд рассмотрит материалы об идентификации других предполагаемых участников экипажа, в том числе водолазов, расследование в отношении которых ведётся отдельно.

Главным обвиняемым по делу проходит бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов. Немецкая прокуратура считает, что он руководил группой, которая в сентябре 2022 года использовала арендованную яхту для доставки взрывчатки к трубопроводам в Балтийском море. Его причастность к диверсии пока устанавливается судом.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года неподалёку от датского острова Борнхольм. Тогда были повреждены три из четырёх ниток двух газопроводов. Судебный процесс начался в Гамбурге 14 октября 2026 года.