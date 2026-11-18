В Испании начали расследование против 83-летнего певца Хулио Иглесиаса по жалобе двух бывших сотрудниц. Об этом сообщает агентство EFE.

Национальная судебная коллегия Испании согласилась рассмотреть обвинения в предполагаемом сексуальном насилии, нанесении телесных повреждений и унижающем достоинство обращении. При этом претензии, связанные с торговлей людьми и нарушением трудовых прав, судья отклонил.

Основанием для разбирательства стали заявления двух женщин, работавших в особняках артиста. По их словам, в 2021 году они подвергались домогательствам и насилию в резиденциях Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамских островах.

Одна из заявительниц работала домработницей, другая — физиотерапевтом. Их истории впервые стали известны широкой публике 13 января, когда испанский портал elDiario.es опубликовал совместное расследование с Univision Noticias.

Теперь суд намерен изучить обстоятельства предполагаемых преступлений. Бывших сотрудниц вызвали для дачи показаний 3 февраля 2027 года. Сам Иглесиас ранее категорически отвергал обвинения, называя их ложными.

Хулио Иглесиас считается одним из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей в истории. За многолетнюю карьеру певец выпустил десятки альбомов и приобрёл мировую известность.

Ранее Life.ru сообщал, что французский актёр Жерар Депардье отказался обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин. Артист признал решение суда и принёс извинения пострадавшим.