Суд изъял квартиру и акции предприятия ЖКХ у экс-главы района Ивановской области

Суд в Ивановской области постановил передать государству весь пакет акций предприятия ЖКХ и квартиру, незаконно полученную семьёй бывшего главы Родниковского района Александра Пахолкова. Чиновник организовал приватизацию коммунальной организации в пользу подконтрольного лица, а служебное жильё оформил на родственников, сообщили в прокуратуре региона.

Как установили проверяющие, схема с предприятием началась после покупки районной администрацией в 2009 году имущества обанкротившегося автотранспортного предприятия. В комплекс входили производственные и административные здания, а также более десяти автомобилей. Впоследствии имущество передали муниципальному расчётно-кассовому центру ЖКХ, хотя использовать полученные объекты по назначению организация не могла.

Затем Пахолков, воспользовавшись служебным положением, добился преобразования коммунального предприятия в акционерное общество и его продажи. На торгах создали искусственную конкуренцию, благодаря чему все акции достались доверенному лицу экс-чиновника. При этом оценку компании проводил родственник одного из сотрудников администрации, занизив её стоимость до 4,9 миллиона рублей.

В результате муниципалитет потерял контроль над предприятием, занимавшимся сбором и обработкой коммунальных платежей. По данным прокуратуры, объём финансово-хозяйственной деятельности компании за 2025 год составил около 19 миллионов рублей.

Отдельным эпизодом стала приватизация служебной квартиры площадью 65,8 квадратного метра. Пахолков получил её в 2006 году, когда занимал должность первого заместителя главы района. Позднее, уже возглавив администрацию, он добился исключения жилья из специализированного фонда и оформления договора социального найма без законных оснований. В 2009 году недвижимость перешла в собственность его супруги и сына. Сейчас кадастровая стоимость квартиры оценивается примерно в 1,5 миллиона рублей.

По итогам разбирательства Родниковский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры. Государству передадут 100% акций ЗАО «Родниковский РКЦ ЖКХ» и спорную квартиру. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее суд в Санкт-Петербурге изъял имущество бывшего руководителя Управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева. Как установили в ходе разбирательства, с 2010 по 2023 год чиновник и его супруга официально заработали около 38,6 миллиона рублей, однако приобрели 23 объекта недвижимости и шесть автомобилей общей стоимостью свыше 227 миллионов. Часть собственности была оформлена на родственников, включая родителей и других близких. Суд постановил обратить в доход государства часть недвижимости, три автомобиля и денежные средства.