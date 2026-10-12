Суд изъял у экс-судьи Саландиной и её семьи семь объектов недвижимости

Суд постановил обратить в доход государства пять жилых помещений и два земельных участка, принадлежавших бывшей судье Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной и членам её семьи. Об этом ТАСС сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Решением Ивановского районного суда в доход Российской Федерации обращены объекты недвижимости, принадлежащие бывшей судье Арбитражного суда Ивановской области, её супругу и родителям», — рассказали в пресс-службе.

Государству передали пять жилых помещений в Юрьевце и Плёсе, а также два земельных участка в Ивановском районе. Все семь объектов были зарегистрированы на ответчиков.

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов инициировал проверку имущества Саландиной из-за несоответствия её расходов официальным доходам. По данным правоохранительных органов, в 2021–2024 годах бывшая судья приобрела четыре объекта недвижимости по ценам, многократно уступавшим кадастровой и рыночной стоимости.

Полномочия Саландиной были прекращены решением квалификационной коллегии судей 15 апреля 2026 года. Иск об обращении имущества в доход государства поступил в Ивановский районный суд 13 июля.

Напомним, у бывшей судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной и её родственников обнаружили более 20 объектов недвижимости на сумму около 40 миллионов рублей. Квартиры, дома и земельные участки приобретались в 2021–2024 годах по ценам значительно ниже кадастровой и рыночной стоимости. Четыре объекта были оформлены на саму Саландину, десять — на её супруга, ещё семь — на родителей. При этом официальный доход судьи за 2023–2025 годы составил чуть более 7,7 миллиона рублей, а её мужа — около 870 тысяч рублей.