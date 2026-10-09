Суд Латвии отменил приговор Елене Крейле за демонстрацию российской символики

Верховный суд Латвии отменил трёхлетний приговор Елене Крейле, которую осудили за размещение в окнах дома российской и советской символики. Суд решил, что Рижский окружной суд недостаточно объяснил, почему эти изображения следует считать оправданием или прославлением военных и других преступлений, сообщает судебная инстанция.

Крейле привлекли к ответственности из-за самодельных российских флагов с надписями «Путин мой друг» и «Боже, храни Латвию», изображения российского триколора из цветных лент, предмета с гербом России и фотографии с советской символикой. По версии обвинения, женщина таким образом демонстрировала поддержку России.

Верховный суд указал, что одни и те же государственные символы могут восприниматься по-разному. Поддержка государства или его руководителя сама по себе не означает автоматической поддержки каждого их действия. Нижестоящие суды, по оценке Верховного суда, не разобрали альтернативные объяснения Крейле и не оценили все элементы созданных ею инсталляций в совокупности.

Теперь дело вновь рассмотрит Рижский окружной суд. Ему предстоит установить, что именно Крейле хотела выразить своими публикациями в окнах и не использовала ли она свободу слова вопреки ограничениям, установленным Конституцией Латвии и Европейской конвенцией о правах человека. Приговор в три года лишения свободы ранее вынес Рижский городской суд. Защита обжаловала его, однако Рижский окружной суд оставил решение без изменений. Крейле вину не признаёт.

Ранее жительница Латвии попала в базу скандального украинского сайта после того, как перевела в Россию 43 евро (4,1 тыс. рублей). Позднее женщину также приговорили к шести годам лишения свободы. Швея из Латгалии попросила знакомую из Белоруссии отправить мужчине в России небольшую сумму, поскольку прямые переводы между странами были недоступны. О переводе узнали после проверки телефона женщины на пограничном контроле. Внимание силовиков привлекла фотография получателя в соцсетях — им показалось, что мужчина на аватарке был одет в военную форму.