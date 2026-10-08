Экс-глава разведки ФРГ, задержанный за госизмену, испытывал финансовые трудности

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг, которого задержали по подозрению в шпионаже и госизмене, несколько лет испытывал серьёзные финансовые трудности. На его пенсию наложили арест, а сумма возможных обязательств достигала €4 млн, сообщает газета Bild.

По данным издания, проблемы Ханнинга были связаны с банкротством латвийского PNB Banka в 2019 году. Экс-глава БНД входил в наблюдательный совет банка вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и мог нести персональную ответственность по его обязательствам.

«Был по уши в долгах», — пишет Bild о финансовом положении Ханнинга.

В 2022 году бывший руководитель немецкой разведки пытался добиться помощи от правительства ФРГ. Он направил письмо тогдашнему канцлеру Олафу Шольцу и просил поднять вопрос о банкротстве PNB Banka в разговоре с занимавшим тогда пост премьер-министра Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако поддержки Ханнинг не получил.

Газета обращает внимание, что финансовые трудности продолжались на протяжении длительного времени. При этом Ханнинг ранее занимал один из ключевых постов в системе безопасности Германии и располагал сведениями, относящимися к работе разведки. Bild задаётся вопросом, почему власти страны не отреагировали на финансовое положение бывшего носителя важной государственной информации.

Ханнинг возглавлял БНД с 1998 по 2005 год. После ухода с государственной службы он занимался частной консалтинговой деятельностью.

Ранее Ханнинга и бывшего руководителя его аппарата в БНД Манфреда Д. заключили под стражу. Следствие считает, что в 2010 году они договорились о регулярной передаче секретной информации за денежное вознаграждение. По версии прокуратуры, Ханнинг использовал полученные материалы в своей консалтинговой деятельности. Как минимум в одном случае сведения, составлявшие государственную тайну, могли использоваться при подготовке аналитического отчёта для сотрудника иностранной спецслужбы. Ханнинга подозревают в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а Манфреда Д. — в пособничестве.