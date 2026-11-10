Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить информацию, запрещённую к распространению в России. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, речь идёт о публикациях с недостоверными сведениями о российской армии и информацией об анкетах военнослужащих.

Компанию Telegram Messenger Inc. признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Эта норма предусматривает административную ответственность владельцев интернет-ресурсов за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с российским законодательством.

«Признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей», — огласил решение суд.

Основанием для разбирательства стали материалы, которые мессенджер не удалил. Согласно представленным в суде сведениям, среди них находились публикации, квалифицированные как фейки о Вооружённых силах РФ, а также информация об анкетах военнослужащих.

Это не первый штраф Telegram за подобные нарушения. Российские суды уже неоднократно привлекали компанию к ответственности за отказ удалять запрещённые материалы. В частности, в сентябре мессенджеру назначили сразу три штрафа по 3,8 миллиона рублей — в общей сложности на 11,4 миллиона.