Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Таганский районный суд Москвы назначил Telegram Messenger Inc. штраф в размере 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой к распространению в России информации. Речь идёт о публикациях, которые российские органы отнесли к недостоверной информации о специальной военной операции.

Компания привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанности владельца интернет-ресурса удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен по российскому законодательству. Аналогичные решения по части 2 статьи 13.41 КоАП в отношении Telegram Таганский суд выносил и ранее.

Нынешний штраф стал далеко не первым для мессенджера. В августе Telegram несколько раз получал взыскания по 3,8 млн рублей за неудаление информации, а 12 августа суд назначил компании сразу несколько штрафов по разным эпизодам.

Ранее Life.ru сообщал, что Таганский суд уже штрафовал Telegram на 14,6 млн рублей сразу по трём административным делам. Тогда поводом стали неудалённые материалы, которые подлежали блокировке в России.