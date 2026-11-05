Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин и экс-председатель Госпогранслужбы страны Виктор Назаренко заочно арестованы по делу о преступлениях против мирного населения Донбасса. Такое решение принял московский суд, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Оба фигуранта ранее входили в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Российское следствие связывает предъявленные обвинения с событиями 2014 года, когда в Донбассе начались боевые действия.

«Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шокина В. Н. и Назаренко В. А. удовлетворены», — говорится в судебном документе.

Шокину и Назаренко вменяют применение запрещённых средств и методов ведения войны по части 1 статьи 356 УК РФ.