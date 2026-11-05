Московский суд заочно арестовал двух командиров ВСУ, которых российское следствие обвиняет в причастности к обстрелам Донбасса с более чем 600 погибшими и ранеными. Под стражу постановили заключить бывшего начальника Центрального автобронетанкового управления украинских войск Юрия Мельника и экс-командира 83-го центра специальных операций Андрея Гарбузюка, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Обоим вменяют применение запрещённых средств и методов ведения войны по части 1 статьи 356 УК РФ. Меру пресечения избрали заочно, а апелляционная инстанция оставила решения в силе.

Уголовное преследование связано с событиями в Донецкой и Луганской народных республиках. По версии Следственного комитета России, Мельник с июня 2015 года по февраль 2017-го, а Гарбузюк с декабря 2017-го по декабрь 2019-го руководили подразделениями, которые обстреливали населённые пункты и проводили разведывательно-диверсионные операции.

Российские следователи утверждают, что в результате действий подчинённых этим офицерам формирований погибли и получили ранения свыше 600 человек, включая 30 детей. Также, по подсчётам СК, было разрушено более 260 объектов гражданской инфраструктуры.

Обвинения обоим украинским военным предъявили ещё в июле 2025 года. Тогда Следственный комитет сообщил о мерах по установлению их местонахождения и задержанию.