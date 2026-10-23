Суд Москвы зарегистрировал дело против журналиста Мартенса за слова о русских

Басманный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. Журналиста обвиняют в возбуждении ненависти или вражды после его высказывания об убийстве русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Дело в отношении подсудимого Мартенса М. зарегистрировано», — говорится в документах суда.

Дату первого заседания пока не назначили. Российские правоохранительные органы предъявили журналисту обвинение по части 2 статьи 282 УК РФ. В случае обвинительного приговора Мартенсу может грозить до шести лет лишения свободы.

Басманный районный суд Москвы ещё 26 августа заочно арестовал корреспондента немецкой газеты. Поводом для уголовного преследования стало его выступление 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде.

Во время мероприятия Мартенс спросил, что европейские государства могут предпринять, чтобы помочь Украине убить больше русских. Впоследствии журналист уточнил, что имел в виду российских военнослужащих.

Редакция FAZ позднее выразила сожаление из-за двусмысленной формулировки вопроса и заявила, что она не отражает позицию издания. Теперь российский суд должен определить дату рассмотрения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Сербии допустили обращение в полицию из-за высказывания Михаэля Мартенса об убийстве русских. Государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций страны Перко Матович заявил, что поддержит такую инициативу со стороны общественности. Чиновник ранее публично осудил слова журналиста, назвав их неонацистскими, и подчеркнул, что ведомство предприняло доступные ему меры реагирования.