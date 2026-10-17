В Сербии допустили обращение в полицию из-за слов журналиста Мартенса о русских

В Сербии могут обратиться в полицию из-за высказывания корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об убийстве русских. Такую возможность допустил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций страны Перко Матович в интервью ТАСС.

«Я предполагаю, что кто-то из нашей общественности подаст заявление в полицию, что я всячески приветствую», — сказал сербский чиновник.

Матович напомнил, что ранее публично осудил слова журналиста, назвав их «отвратительным неонацистским высказыванием». По его словам, министерство со своей стороны сделало всё, что могло, для реагирования на произошедшее.

При этом наиболее серьёзным последствием для Мартенса чиновник считает репутационный ущерб. По его мнению, скандал ещё сильнее подорвёт доверие сербской общественности к немецкой газете и другим западным СМИ.

Поводом для возмущения стал вопрос, который Мартенс задал 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Корреспондент поинтересовался, как европейцы могут помочь Украине убить больше русских, уточнив, что имеет в виду российских военнослужащих.

После скандала редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung выразила сожаление из-за двусмысленной формулировки вопроса и подчеркнула, что она не отражает позицию газеты. В России в отношении Мартенса возбудили уголовное дело, а позднее заочно арестовали.

Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Михаэля Мартенса. Немецкого журналиста заочно обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. Поводом стали его высказывания на пресс-конференции в Белграде.