Суд назначил на 29 января слушания по иску об изъятии «Уральских заводов»
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Арбитражный суд Москвы назначил на 29 января 2027 года основные слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии крупного пакета акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы». Такое решение принято в ходе заседания, передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
По версии надзорного ведомства, бывший руководитель холдинга Виталий Шурыгин после отъезда из России в 2022 году перераспределил контроль над предприятиями между родственниками. Одним из совладельцев стал его зять Андрей Перепелица, которого прокуратура считает гражданином Молдавии. Истец полагает, что в результате стратегические предприятия оказались под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора без необходимого согласования.
Представители ответчиков эти доводы отвергли. По их словам, Перепелица ещё в 2006 году получил российское гражданство и в установленном порядке отказался от молдавского, а на дочери Шурыгина женился лишь в 2010 году. Защита настаивает, что контроль над предприятиями существовал и раньше, а сделки 2022 года представляли собой исключительно перераспределение активов внутри семьи.
Генпрокуратура требует признать недействительными несколько договоров купли-продажи акций «Уральских заводов» и передать Росимуществу 510 ценных бумаг номиналом тысяча рублей каждая. Помимо этого, ведомство оспаривает сделки с долями ООО «ЭБИСУ», через которое осуществляется управление активами группы. В случае удовлетворения требований государству перейдут 100% долей этой компании.
Виталий Шурыгин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году его осудили на четыре года за хищение средств стратегического предприятия в крупном размере. В 2022 году бизнесмен покинул Россию на фоне нового уголовного расследования. По утверждению прокуратуры, именно после активизации следственных органов началось изменение структуры владения холдингом.
Вопросы к деятельности предприятий группы возникали и прежде. В 2017 году СМИ сообщали о претензиях Федеральной антимонопольной службы к АО «Уральские радиостанции», которое, по данным проверки, поставляло силовым структурам китайские радиостанции под российским брендом. При этом нынешний гражданско-правовой спор касается прежде всего законности сделок с акциями и установления контроля над стратегическими предприятиями.
Ранее Life.ru сообщал об аресте имущества «Уральских заводов» и связанных с ними компаний по иску Генпрокуратуры. В сентябре суд ввёл обеспечительные меры, ограничив распоряжение недвижимостью, оборудованием, акциями и долями предприятий группы. Под арест также попали активы физических лиц, привлечённых в качестве ответчиков. Ограничения затронули в том числе «Уральские радиостанции» и Сарапульский электрогенераторный завод.