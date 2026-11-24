Суд отказал родственнице покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева в иске о признании недействительным его брака с Александрой Куцевол. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Истица, которая, предположительно, приходится певцу племянницей, пыталась оспорить законность союза в рамках спора о наследстве музыканта. Ни одна из сторон на заседание не явилась, поэтому решение вынесли в их отсутствие.

Судебные разбирательства вокруг имущества Яковлева продолжаются уже несколько лет. По данным СМИ, исполнитель завещал своё состояние племяннице Татьяне и близкому другу Роману Радову. Однако после смерти артиста Куцевол предъявила документы о заключении брака с музыкантом в 2012 году в Сербии.

Татьяна усомнилась в действительности этих документов и направила запрос в администрацию сербского города Чачак, где, по её сведениям, состоялась регистрация. Согласно полученному ответу, соответствующая запись в реестре ЗАГСа отсутствовала.

Напомним, родственница певца впервые обратилась с подобным иском в 2024 году. В 2025-м производство по делу прекратили, однако истица успешно обжаловала это решение. В сентябре 2026 года суд вернулся к рассмотрению вопроса о законности брака Яковлева и Куцевол. Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Незадолго до смерти певца госпитализировали с двусторонней пневмонией.