Суд ОАЭ отклонил иск об отцовстве, несмотря на результаты теста ДНК

Верховный суд ОАЭ отказался признать мужчину отцом ребёнка, несмотря на результаты ДНК-экспертизы. Суд отменил решение апелляционной инстанции, ранее установившей его отцовство, сообщает Gulf News.

С иском об официальном установлении отцовства обратилась женщина. Она заявила, что состояла с мужчиной в тайных отношениях, при которых они жили как супруги, после чего забеременела и родила ребёнка. Мужчина отказался признавать его своим, поэтому в документах ребёнка указали только мать.

В рамках связанного уголовного дела проводилось генетическое исследование. Экспертиза показала, что мужчина и женщина не могут быть исключены как биологические родители ребёнка. На этом основании суд первой инстанции и апелляционная инстанция решили установить отцовство.

Мужчина обжаловал решение в Федеральном верховном суде. Его защита настаивала, что одного результата ДНК недостаточно: в материалах дела не было доказательств официального брака, показаний свидетелей или других документов, подтверждающих брачные отношения.

Верховный суд согласился с этими доводами. Судьи указали, что сама история отношений, изложенная женщиной, не свидетельствовала о подтверждённом браке. Кроме того, официальные документы показывали, что на тот момент она состояла в браке с другим мужчиной.

Суд отдельно отметил, что генетическое родство само по себе в данном случае не могло стать самостоятельным основанием для установления происхождения ребёнка. По мнению инстанции, апелляционный суд придал результатам ДНК-экспертизы более широкое юридическое значение, чем допускает законодательство ОАЭ. В итоге Федеральный верховный суд отменил решение об установлении отцовства и отклонил иск женщины.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Башкирии спустя почти двадцать лет выяснил, что воспитывал неродную дочь. Мужчина с 2005 года растил девочку и после развода с её матерью продолжал оплачивать учёбу. Общение постепенно сошло на нет, а когда он нашёл дочь в соцсетях, то по подозрительному лайку под фото заподозрил обман. Бывшая супруга сначала согласилась на ДНК-тест, но затем передумала, и мужчина обратился в суд, где женщина признала, что он не является биологическим отцом.