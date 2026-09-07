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Опубликовано 7 сентября, 10:48

Суд ОАЭ отклонил иск об отцовстве, несмотря на результаты теста ДНК

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Верховный суд ОАЭ отказался признать мужчину отцом ребёнка, несмотря на результаты ДНК-экспертизы. Суд отменил решение апелляционной инстанции, ранее установившей его отцовство, сообщает Gulf News.

С иском об официальном установлении отцовства обратилась женщина. Она заявила, что состояла с мужчиной в тайных отношениях, при которых они жили как супруги, после чего забеременела и родила ребёнка. Мужчина отказался признавать его своим, поэтому в документах ребёнка указали только мать.

В рамках связанного уголовного дела проводилось генетическое исследование. Экспертиза показала, что мужчина и женщина не могут быть исключены как биологические родители ребёнка. На этом основании суд первой инстанции и апелляционная инстанция решили установить отцовство.

Мужчина обжаловал решение в Федеральном верховном суде. Его защита настаивала, что одного результата ДНК недостаточно: в материалах дела не было доказательств официального брака, показаний свидетелей или других документов, подтверждающих брачные отношения.

Верховный суд согласился с этими доводами. Судьи указали, что сама история отношений, изложенная женщиной, не свидетельствовала о подтверждённом браке. Кроме того, официальные документы показывали, что на тот момент она состояла в браке с другим мужчиной.

Суд отдельно отметил, что генетическое родство само по себе в данном случае не могло стать самостоятельным основанием для установления происхождения ребёнка. По мнению инстанции, апелляционный суд придал результатам ДНК-экспертизы более широкое юридическое значение, чем допускает законодательство ОАЭ. В итоге Федеральный верховный суд отменил решение об установлении отцовства и отклонил иск женщины.

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Наталья Демьянова
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