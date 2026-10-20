Суд обязал «Ералаш» раскрыть финансовые документы сыну Бориса Грачевского

Компания «Ералаш» не смогла оспорить решение суда, обязывающее её передать документы о хозяйственной деятельности Максиму Грачевскому. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу организации, после чего постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Максим — сын и наследник бывшего художественного руководителя детского киножурнала Бориса Грачевского. С октября 2025 года ему принадлежит почти 12,5% ООО «Ералаш». Получив долю в компании, он запросил документы о её работе начиная с 2021 года.

Сын Грачевского выразил сомнения в том, насколько эффективно осуществляется управление обществом. Он отметил, что после кончины его отца, возглавлявшего компанию в 2019–2020 гг., положение дел в организации изменилось. По заявлению истца, практически весь штат был сокращен, а финансово-экономические результаты деятельности стали хуже.

Добиться предоставления всех интересовавших его сведений наследнику не удалось. Тогда он обратился в Арбитражный суд Москвы, заявив о корпоративном конфликте.

В июне суд частично удовлетворил требования Максима. Компанию обязали раскрыть списки работников, документы о правах на движимое и недвижимое имущество, а также выписки о движении денег по банковским счетам.

Помимо этого, «Ералаш» должен передать бухгалтерскую отчётность с 2021 года, договоры и сведения об односторонних сделках. Компания попыталась обжаловать постановление, однако 20 октября апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Ранее Life.ru сообщал, что совладелец «Ералаша» Аркадий Григорян отказался комментировать другой иск Максима Грачевского. В том разбирательстве наследник Бориса Грачевского потребовал взыскать с бизнесмена более 39 миллионов рублей.