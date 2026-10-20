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Регион
Опубликовано 20 октября, 20:04

Суд обязал «Ералаш» раскрыть финансовые документы сыну Бориса Грачевского

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Компания «Ералаш» не смогла оспорить решение суда, обязывающее её передать документы о хозяйственной деятельности Максиму Грачевскому. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу организации, после чего постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Максим — сын и наследник бывшего художественного руководителя детского киножурнала Бориса Грачевского. С октября 2025 года ему принадлежит почти 12,5% ООО «Ералаш». Получив долю в компании, он запросил документы о её работе начиная с 2021 года.

Сын Грачевского выразил сомнения в том, насколько эффективно осуществляется управление обществом. Он отметил, что после кончины его отца, возглавлявшего компанию в 2019–2020 гг., положение дел в организации изменилось. По заявлению истца, практически весь штат был сокращен, а финансово-экономические результаты деятельности стали хуже.

Добиться предоставления всех интересовавших его сведений наследнику не удалось. Тогда он обратился в Арбитражный суд Москвы, заявив о корпоративном конфликте.

В июне суд частично удовлетворил требования Максима. Компанию обязали раскрыть списки работников, документы о правах на движимое и недвижимое имущество, а также выписки о движении денег по банковским счетам.

Помимо этого, «Ералаш» должен передать бухгалтерскую отчётность с 2021 года, договоры и сведения об односторонних сделках. Компания попыталась обжаловать постановление, однако 20 октября апелляционная инстанция оставила его без изменений.

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Ранее Life.ru сообщал, что совладелец «Ералаша» Аркадий Григорян отказался комментировать другой иск Максима Грачевского. В том разбирательстве наследник Бориса Грачевского потребовал взыскать с бизнесмена более 39 миллионов рублей.

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