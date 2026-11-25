Суд в Казани обязал Минздрав Татарстана уволить главврача Черемшанской центральной районной больницы Лилию Муртазину в связи с утратой доверия. О результатах разбирательства сообщила прокуратура республики.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что руководитель медучреждения незаконно начислила себе свыше 1,9 млн рублей стимулирующих выплат по двум должностям, которые занимала по совместительству. Кроме того, её родственники получали завышенные премии и ежемесячные надбавки в ущерб интересам других работников больницы.

Прокуратура потребовала от министра здравоохранения Татарстана расторгнуть трудовой договор с Муртазиной. Однако глава ведомства ограничился выговором. Надзорный орган счёл такое наказание несоразмерным выявленным нарушениям и обратился в суд.

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил требования прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу.