Мьянму признали ответственной за геноцид мусульманского меньшинства рохинджа. Международный суд ООН впервые в своей истории вынес подобное решение в отношении государства, говорится в материалах организации.

Основанием стали события 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы проводили военную операцию в штате Ракхайн. Суд установил, что военные убили тысячи мирных жителей из числа рохинджа и нападали на людей, пытавшихся спастись бегством в соседнюю Бангладеш.

Судьи пришли к выводу, что действия сил безопасности Мьянмы нарушали Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ответственность за произошедшее возложили непосредственно на государство, что стало первым подобным случаем в практике Международного суда ООН.

Разбирательство началось в ноябре 2019 года по иску Гамбии. В январе 2020-го суд обязал Мьянму принять меры для предотвращения геноцида, а спустя два года отклонил возражения страны относительно своей юрисдикции. Окончательное решение по существу спора вынесли 19 ноября 2026 года.

Ранее Life.ru писал о гибели беженцев-рохинджа в Бенгальском заливе. В июле 2026 года у побережья Мьянмы потерпели крушение две лодки, на которых находились более 500 человек. Судьба большинства пассажиров осталась неизвестной, а международные организации призвали усилить спасательные операции.