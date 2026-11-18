Бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Соответствующее решение вынес Останкинский районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Экс-чиновника признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременную подачу обязательных сведений, а также за предоставление неполной либо недостоверной информации в уполномоченный орган.

Вместе с Козыревым* суд привлёк к административной ответственности публициста Юрия Фёдорова*, который также внесён в реестр иностранных агентов. Ему назначили аналогичный штраф в размере 50 тысяч рублей. Оба постановления были вынесены 17 ноября.

Андрей Козырев* возглавлял российское внешнеполитическое ведомство с 1990 по 1996 год. После ухода с государственной службы он занимался бизнесом, а позднее переехал в США.

В апреле 2025 года Минюст включил бывшего министра в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило своё решение распространением недостоверных сведений о российской государственной политике и Вооружённых силах РФ. Также в Минюсте указали на выступления Козырева* против СВО и сотрудничество с иностранными информационными площадками.

Ранее Life.ru сообщал о штрафе в 50 тысяч рублей для предпринимателя Евгения Чичваркина**. В октябре московский суд признал его виновным в несоблюдении требований законодательства об иностранных агентах. До этого бизнесмена уже неоднократно привлекали к административной ответственности по аналогичным основаниям.

Больше новостей о судебных решениях, правовых ограничениях и изменениях законодательства — в разделе «Право» на Life.ru.