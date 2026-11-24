Криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, останется под стражей до 7 января по делу о незаконной банковской деятельности. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, сообщила пресс-служба столичных судов.

По версии следствия, Федякина участвовала в проведении банковских операций без необходимой лицензии. Ей вменяют деятельность в составе организованной группы, связанную с получением дохода в особо крупном размере.

Нынешнее расследование стало продолжением уголовной истории криптоблогера, ранее осуждённой за мошенничество. В июне прошлого года Пресненский суд Москвы назначил ей семь лет колонии общего режима по делу о хищении 2,2 миллиарда рублей.

В 2026 году Федякина стала обвиняемой ещё по одному делу, связанному с финансовыми операциями. Вместе с ней под следствием оказался предприниматель Гагик Гулакян, который прежде сам заявлял о хищении денег криптоблогером. Оба отрицают вину по новому делу.

Ранее Life.ru сообщал, что Федякина потребовала пересмотреть приговор по делу о мошенничестве. Защита указала на противоречия между судебными решениями и последующими выводами следствия. По словам адвоката, одни и те же денежные операции получили разную правовую оценку, а бывший заявитель по делу теперь сам проходит обвиняемым.