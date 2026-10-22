Суд оставил покупательнице переданную мошенникам квартиру балетмейстера Комлевой

Суд в Петербурге сохранил за Светланой Пичуговой квартиру, которую 87-летняя балерина Габриэла Комлева продала за 9,1 млн рублей по указке мошенников. Аферисты использовали изображение губернатора Александра Беглова.

Легенде советского балета, а ныне балетмейстеру Мариинского театра, звонили в мессенджере, в том числе с видео. Незнакомцы изображали губернатора и первого замминистра МВД, подкрепляя легенду документами с подписями и гербовыми печатями.

Женщине обещали хранить выручку на «безопасном счёте», а договор затем аннулировать. Риелтора и нотариуса тоже рекомендовали звонившие. По данным издания, специалисты об обмане не знали.

В декабре 2024 года Комлева передала жильё Пичуговой, а на память подарила фарфоровый домик. Спустя несколько месяцев она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.

«Подписывая все документы, которые сопровождали сделку, Комлева думала, что исполняет распоряжения представителей власти», — сказано в судебном акте.

Две психолого-психиатрические экспертизы не обнаружили расстройств, но указали, что в момент продажи артистка ошибочно воспринимала происходящее. Защита покупательницы усомнилась в возможности достоверно восстановить её состояние задним числом.

Суд счёл, что Комлева понимала суть договора, а заблуждение в причинах продажи не даёт оснований его отменить. В августе представители артистки предлагали мировое соглашение. Комлева итог не комментировала. По словам Пичуговой, у неё есть ещё квартира на Фонтанке.