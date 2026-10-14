Суд отказал балетмейстеру Мариинки в возврате квартиры по «схеме Долиной»

Народная артистка СССР Габриэла Комлева не смогла через суд вернуть квартиру, которую, по её словам, продала под влиянием мошенников. Пушкинский районный суд Петербурга отклонил иск балетмейстера Мариинского театра, сообщила «Фонтанка».

Спор возник вокруг жилья на Конюшенной улице в Пушкине. В ноябре 2024 года артистка продала недвижимость за 9,2 миллиона рублей, однако позднее заявила, что действовала по указаниям аферистов. Полученные средства, как утверждала Комлева, она передала злоумышленникам.

В декабре 2025 года балерина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Ответчицей стала покупательница Светлана Пичугова, которая настаивала на законности приобретения квартиры. По словам женщины, перед оформлением договора были проверены документы, а продавец предоставила справку из психоневрологического диспансера.

В ходе разбирательства изучили две психолого-психиатрические экспертизы. Специалисты не выявили у Комлевой психического расстройства, однако указали, что она заблуждалась относительно последствий продажи. Представители покупательницы оспаривали эти выводы, утверждая, что артистка понимала характер совершаемых действий.

Стороны также обсуждали мировое соглашение. Комлева предлагала вернуть ей недвижимость в обмен на 9,2 миллиона рублей, но новую собственницу условия не устроили. В итоге право на жильё осталось за Пичуговой.

После резонансной истории Ларисы Долиной проблема защиты добросовестных покупателей жилья стала одной из самых обсуждаемых на рынке недвижимости. Life.ru рассказывал о москвиче, который столкнулся сразу с двойной «схемой Долиной»: продавцы двух связанных объектов заявили, что совершили сделки под влиянием мошенников. Юристы предупреждали, что даже тщательная проверка документов перед покупкой не всегда полностью защищает нового собственника от последующих судебных претензий.