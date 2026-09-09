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Опубликовано 9 сентября, 14:13

Суд оставил в силе штраф Лигалайзу* за нарушение правил для иноагентов

Рэпер Андрей Меньшиков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ligalizemc

Рэпер Андрей Меньшиков*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ligalizemc

Рэпер Андрей Меньшиков*, известный под псевдонимом Лигалайз*, не смог оспорить штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Мосгорсуд признал привлечение исполнителя к административной ответственности законным.

Таганский районный суд Москвы назначил артисту взыскание в размере 45 тысяч рублей. После рассмотрения жалобы апелляционная инстанция не стала отменять это постановление. Таким образом, назначенное Меньшикову* наказание осталось в силе.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против рэпера Лигалайза*
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против рэпера Лигалайза*

Ранее Меньшиков* уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. В декабре 2025 года Бутырский суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Он подал жалобу на взыскание. Апелляционная инстанция зарегистрировала обращение, однако дата рассмотрения жалобы пока не определена.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Юлия Сафиулина
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