Суд оставил в силе штраф Лигалайзу* за нарушение правил для иноагентов

Рэпер Андрей Меньшиков*, известный под псевдонимом Лигалайз*, не смог оспорить штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Мосгорсуд признал привлечение исполнителя к административной ответственности законным.

Таганский районный суд Москвы назначил артисту взыскание в размере 45 тысяч рублей. После рассмотрения жалобы апелляционная инстанция не стала отменять это постановление. Таким образом, назначенное Меньшикову* наказание осталось в силе.

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