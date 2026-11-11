Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск основателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю. Предприниматель требовал взыскать со спортсмена почти 7,5 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат истца Ольга Карлова.

«Суд отклонил иск моего доверителя Козьякова к Цзю», — заявила защитница.

По словам Карловой, основным основанием для отказа стал истёкший срок исковой давности. При этом сторона предпринимателя настаивала, что применять его в данном случае нельзя из-за предполагаемого недобросовестного поведения ответчика. Адвокат сообщила о намерении обжаловать решение суда.

Спор между Козьяковым и Цзю возник из-за займов, которые боксёр предоставил бизнесмену в 2018–2019 годах на развитие детского центра. Общая сумма составила семь миллионов рублей. По версии спортсмена, деньги в полном объёме возвращены не были, после чего он обратился в полицию. В отношении Козьякова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель находится под подпиской о невыезде и свою вину отрицает.

Встречный иск бизнесмена касался предполагаемого неосновательного обогащения Цзю на 4,349 миллиона рублей. Ещё 3,071 миллиона рублей Козьяков требовал в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

По утверждению защиты, часть долга погашалась услугами по уходу за детьми боксёра в 2019–2022 годах, а ещё 2,135 миллиона рублей были возвращены деньгами. Суд не удовлетворил эти требования, однако решение пока может быть обжаловано.

Ранее Life.ru сообщал, что основатель детского центра «Катюша» подал встречный иск к Константину Цзю почти на 7,5 миллиона рублей. Предприниматель утверждал, что спортсмен не оплатил ряд оказанных услуг, в том числе связанных с уходом за его детьми. Сам Цзю ранее обвинял Козьякова в невозврате семимиллионного займа.