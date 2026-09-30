Суд отказал Euroclear в приостановке взыскания 18,2 трлн рублей

Арбитражный суд Московского округа отказал бельгийскому депозитарию Euroclear в приостановлении исполнения судебного акта по иску Банка России на 18,2 трлн рублей. Определение опубликовано 30 сентября в картотеке арбитражных дел.

Euroclear просил временно остановить исполнение решения на время рассмотрения своей кассационной жалобы. Ходатайство вместе с жалобой поступило в суд 24 сентября, однако требование депозитария удовлетворено не было.

Саму кассационную жалобу суд ранее принял к производству. Её рассмотрение назначено на 22 октября в 10:00 мск.

Спор касается решения Арбитражного суда Москвы, который 15 мая удовлетворил требования Банка России и постановил взыскать с Euroclear 18,2 трлн рублей. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Euroclear не признаёт юрисдикцию российского суда и считает требования ЦБ необоснованными. Депозитарий заявлял, что продолжит защищать свои интересы в судах, в том числе в Бельгии.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России обратился в суд Евросоюза из-за ограничений, связанных с разбирательством против Euroclear. Регулятор оспаривает норму ЕС, которая позволяет ограничивать исполнение отдельных решений российских судов за пределами Евросоюза. В ЦБ считают, что этот механизм непосредственно затрагивает спор с бельгийским депозитарием и может помешать исполнению решения российского суда на 18,2 трлн рублей.