В Москве оставили под стражей россиянина, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Следствие считает, что мужчина поддерживал связи с иностранными спецслужбами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Под арест обвиняемого отправили ещё в сентябре, однако его защита попыталась добиться смягчения меры пресечения. В ноябре апелляционный суд рассмотрел жалобу и признал решение о заключении под стражу законным.

Адвокат настаивал, что мужчина прежде не привлекался к уголовной ответственности, постоянно зарегистрирован в России и имеет легальный заработок. Кроме того, защита указала, что обвиняемый признал вину.

Однако следствие сочло, что на свободе мужчина может скрыться или продолжить противоправную деятельность. В судебных материалах говорится о его предполагаемых многочисленных криминальных связях за рубежом, в том числе с сотрудниками иностранных спецслужб.

«Находясь на свободе, обладая навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов… может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью», — приводится в документах позиция следствия.

Какие именно иностранные государства фигурируют в расследовании, не раскрывается.

Россиянину предъявили обвинения в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте взрывчатых веществ. Соответствующие статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до 20 и 15 лет лишения свободы соответственно.