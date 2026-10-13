Суд отказался вернуть москвичу Jaguar, проданный под влиянием мошенников

Москвич попытался вернуть через суд раритетный Jaguar, который продал за 700 тысяч рублей после звонков лжесотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Однако суд отказался отменять сделку, сославшись на позицию Верховного суда по делу Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы разбирательства.

Владелец Jaguar XJS 1987 года выпуска утверждал, что неизвестные убедили его срочно избавиться от машины. По словам мужчины, из-за проблем со здоровьем и медицинских процедур он находился в спутанном состоянии и не мог адекватно оценивать происходящее. Позднее продавец обнаружил, что аналогичные автомобили стоят от 1,7 до 2 миллионов рублей. Вырученные 700 тысяч, как он заявил, тоже достались аферистам.

Покупатель изложил другую версию. По его словам, москвич самостоятельно связался с ним по объявлению, показал автомобиль и согласился на предложенную цену. После осмотра стороны оформили сделку, передали деньги, ключи и документы, что подтвердили распиской.

Впоследствии Jaguar сменил владельца ещё раз. Новый собственник зарегистрировал машину в ГИБДД и вложил в её восстановление около 1,3 миллиона рублей. Из этой суммы примерно 785 тысяч ушло на ремонт салона, ещё почти 487 тысяч — на технические работы.

Чтобы проверить доводы продавца о состоянии здоровья, суд назначил психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у мужчины органическое эмоционально-лабильное расстройство, однако установили, что во время продажи он мог понимать значение своих действий и руководить ими.

При вынесении решения судья учёл позицию Верховного суда по делу Долиной. Согласно ей, само по себе заблуждение продавца относительно мотивов сделки не позволяет автоматически признать договор недействительным. Необходимо также учитывать, знал ли покупатель об обмане и действовал ли добросовестно.

Суд не обнаружил недобросовестности со стороны приобретателя Jaguar. В результате москвичу отказали в возврате автомобиля и компенсации морального вреда в размере 75 тысяч рублей. Попытка обжаловать решение также закончилась неудачей.

Ранее в Москве и Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов с помощью поддельных документов. По данным МВД, участники за деньги оформляли бумаги с ложными сведениями для получения гражданства, вида на жительство и разрешений на работу.