Ваши права нарушены: Какие документы чаще всего подделывают в России

Водительские удостоверения оказались самыми распространёнными поддельными документами в России. К такому выводу пришли эксперты, изучив случаи мошенничества с документами за 2019–2025 годы. В 2025 году фальшивые права фигурировали в 41% рассмотренных случаев. За них платили от 30 до 80 тысяч рублей.

Второе место заняли паспорта стран СНГ и виды на жительство — вместе на них пришлось 18%. Эти документы использовали для незаконной легализации иностранцев в России. Ещё 16% составили российские внутренние паспорта: с их помощью злоумышленники пытались брать кредиты на чужое имя, покупать авиабилеты и оформлять сим-карты.

На служебные и военные удостоверения пришлось 9%, на судебные приказы и нотариальные доверенности — 5%, на российские загранпаспорта — 3%, пишет kp.ru.

Ранее в Москве и Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов с помощью поддельных документов. По данным МВД, участники за деньги оформляли бумаги с ложными сведениями для получения гражданства, вида на жительство и разрешений на работу.