Суд отклонил кассацию Чубайса по делу планшетов Plastic Logic на 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Московского округа сохранил в силе решение о взыскании около 5,6 млрд рублей с Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» из-за проекта гибких планшетов Plastic Logic. Кассационные жалобы ответчиков были отклонены, следует из материалов суда.

«Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебном акте.

Помимо бывшего главы «Роснано», ответчиками выступают экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя и Владимир Аветисян. Ранее суд первой инстанции частично удовлетворил требования корпорации, связанные с убытками при реализации Plastic Logic, а апелляция подтвердила это решение.

Разбирательство прошло в закрытом режиме.

В июле Life.ru сообщал, что Чубайс и другие бывшие топ-менеджеры «Роснано» подали кассационные жалобы на взыскание 5,5 млрд рублей. Защита добивалась полной отмены предыдущих судебных актов, указывая в том числе на процессуальные нарушения.