Суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание €200 млрд в пользу ЦБ

Бельгийский Euroclear Bank не смог оспорить в кассации взыскание убытков в пользу Банка России на сумму, эквивалентную примерно €200 млрд. Арбитражный суд Московского округа сохранил в силе вердикты двух предыдущих инстанций.

Заседание прошло 22 октября в закрытом режиме. В карточке дела указано: «Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения».

Требования российского регулятора полностью удовлетворил Арбитражный суд Москвы 15 мая. Убытки присуждены в семи валютах: около €200 млрд — их общий эквивалент. Решение вступило в законную силу ещё в июле, когда Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear. Бельгийский депозитарий также неоднократно пытался добиться приостановки исполнения решения.

Напомним, «Евроклир» (Euroclear) — это базирующаяся в Бельгии международная финансовая инфраструктурная организация, выполняющая функции центрального депозитария ценных бумаг и клиринговой системы. Активы Банка России были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Основной объём средств с учётом упущенной выгоды составляет около 200 млрд евро и находится как раз в европейском депозитарии Euroclear. Арбитражный суд Москвы ещё 15 мая полностью поддержал требования ЦБ к бельгийскому банку и взыскал с Euroclear убытки. Депозитарий пытался неоднократно оспорить решение.