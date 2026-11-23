В Крыму 82-летней пенсионерке начислили более 26 миллиардов рублей неустойки за отказ снести сарай и гараж на общем с соседом участке. Из этой суммы со счетов женщины успели принудительно взыскать почти 2,9 миллиона рублей. Однако суд впоследствии отменил астрономический долг и постановил вернуть деньги, сообщил Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.

История началась с конфликта двух пожилых жителей Симферополя, которые не смогли договориться о порядке пользования общей землёй и домовладением. 90-летний мужчина потребовал убрать гараж, сарай, ограждения и другие металлические конструкции, которые мешали ему пользоваться выделенной частью участка.

В марте 2023 года Киевский районный суд Симферополя встал на сторону истца и обязал пенсионерку снести самовольные постройки. Однако женщина выполнять решение не спешила. Тогда сосед вновь обратился в суд и добился назначения денежной неустойки за каждый месяц просрочки.

Первоначально сумма составляла всего 500 рублей, но с каждым следующим месяцем увеличивалась на 100%, то есть удваивалась. В результате такого начисления задолженность выросла до невероятных 26 миллиардов рублей. При этом реально со счетов пенсионерки взыскали около 2,9 миллиона.

К тому моменту спорные постройки уже самостоятельно демонтировал истец. Несмотря на это, начисленная неустойка продолжала оставаться предметом судебных разбирательств. Верховный суд Крыма отменил её взыскание, признав сумму несоразмерной обстоятельствам дела, и постановил вернуть женщине списанные деньги.

Однако 90-летний мужчина с таким решением не согласился и обратился в кассацию. Четвёртый кассационный суд оставил решение в силе, указав, что неустойка должна побуждать человека исполнить судебный акт, а не становиться способом дополнительного обогащения. Судьи также подчеркнули необходимость учитывать возраст, социальное положение и реальные финансовые возможности должника.

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