Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест блогера Егора Стешкина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина собирал пожертвования на квартиру для якобы одинокой блокадницы, которая оказалась его родной бабушкой, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Следствие настаивало на заключении Стешкина под стражу, однако суд избрал более мягкую меру пресечения. Под домашним арестом блогер останется до 12 января.

Защита представила положительные характеристики обвиняемого, грамоты и обращение его сожительницы. Женщина просила оставить мужчину дома, поскольку пара воспитывает малолетнего ребёнка.

Адвокаты также предоставили квитанции, подтверждающие возврат пожертвований подписчикам. Деньги блогер начал перечислять обратно ещё 15 октября, задолго до возбуждения уголовного дела.

Сам Стешкин заверил суд, что скрываться от следствия не намерен. По его словам, он увлекался режиссурой и снимал видео о жизни бабушки, однако теперь осознаёт последствия своего поступка для общества и родственницы.

По версии следствия, блогер выдавал 92-летнюю пенсионерку за случайную знакомую, которой требовалось новое жильё. Он объявил сбор на 6,2 миллиона рублей, хотя женщина уже имела квартиру. Подписчики успели перечислить более 750 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал о продлении задержания Егора Стешкина на трое суток. Тогда суд отложил рассмотрение ходатайства о заключении блогера под стражу, предоставив защите время для подготовки дополнительных документов.