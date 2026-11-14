Блогеру из Санкт-Петербурга Егору Стешкину продлили задержание на трое суток по делу о сборе денег якобы на квартиру для собственной бабушки. Куйбышевский районный суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения до 17 ноября. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина организовал благотворительный сбор на 6,2 млн рублей, представляя пожилую женщину как случайную знакомую, которой требуется помощь с жильём. При этом он не рассказывал подписчикам, что пенсионерка приходится ему родной бабушкой.

Как установили правоохранители, женщина уже проживала в благоустроенной квартире и не нуждалась в приобретении отдельного жилья. Пользователи интернета успели перевести на сбор не менее 754 239 рублей.

Следствие считает, что блогер изначально не собирался направлять полученные деньги на покупку квартиры, а планировал потратить их на собственные нужды. Мужчине предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он признал частично.

На заседании защита попросила отложить рассмотрение ходатайства об аресте на 72 часа, чтобы подготовить дополнительные документы в пользу домашнего ареста. Суд удовлетворил просьбу и назначил новое заседание на 17 ноября на 12:00.